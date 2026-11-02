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Erste Schätzungen: Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A-
7.42 EUR 0.06 EUR 0.82 %
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Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A lädt voraussichtlich am 17.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,42 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 9,14 Milliarden CNY für Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,18 Milliarden USD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 29 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,85 CNY, gegenüber 1,00 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 31 Analysten im Durchschnitt 35,32 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 4,58 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
07.01.19 Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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