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Erste Schätzungen: Tencent Music Entertainment Group Registered A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Music Entertainment Group Registered Shs -A-
3.73 EUR 0.14 EUR 3.85 %
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Tencent Music Entertainment Group Registered A wird voraussichtlich am 17.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,829 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Tencent Music Entertainment Group Registered A ein EPS von 0,770 HKD je Aktie vermeldet.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,64 Milliarden HKD – das wäre ein Zuwachs von 15,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,25 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 28 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,39 HKD aus. Im Vorjahr waren 3,91 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 30 Analysten im Durchschnitt 41,11 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 35,68 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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