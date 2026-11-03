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Erste Schätzungen: Tencent präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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Tencent wird voraussichtlich am 18.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

14 Analysten schätzen, dass Tencent für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,970 USD je Aktie erwirtschaftet.

24 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 31,42 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 16,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 26,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 45 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,27 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,44 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 51 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 123,00 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 104,58 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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