DAX 25.981 +0,6%ESt50 6.176 +0,7%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,00 -0,7%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.578 +0,0%Euro 1,1205 +0,1%Öl 106,6 +1,7%Gold 3.909 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Quartalsbilanz in Sicht

Erste Schätzungen: Tencent präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Tencent präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bei Tencent stehen Quartalszahlen an. Was Experten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
45.25 EUR -0.04 EUR -0.09 %
Charts | News | Analysen

Tencent äußert sich voraussichtlich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,11 CNY gegenüber 7,60 HKD im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 25 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 210,42 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 210,75 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 46 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 28,64 CNY, während im vorherigen Jahr noch 26,84 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 52 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 824,71 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 815,31 Milliarden HKD waren.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Tencent

Aktuelle Tencent Aktie News

Werbung

Tencent Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tencent nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.01.12 Tencent reduce Nomura
02.12.11 Tencent reduce Nomura
11.11.11 Tencent underperform Macquarie Research
10.11.11 Tencent kaufen Der Aktionär
18.10.11 Tencent buy Nomura

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.