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Erste Schätzungen: TeraWulf zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
TeraWulf Inc Registered Shs
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TeraWulf wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

21 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,177 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 84,34 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,130 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 21 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 27,72 Prozent auf 64,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 50,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -3,147 USD im Vergleich zu -1,660 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 263,8 Millionen USD, gegenüber 168,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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