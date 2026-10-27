Erste Schätzungen: Tetra Tech stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Tetra Tech stellt voraussichtlich am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,468 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 13,49 Prozent auf 1,15 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Tetra Tech noch 1,33 Milliarden USD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,58 USD je Aktie, gegenüber 0,930 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 4,35 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 5,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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