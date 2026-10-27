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Erste Schätzungen: Tetra Tech stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tetra Tech Inc.
32.64 EUR -0.35 EUR -1.06 %
Charts | News | Analysen

Tetra Tech stellt voraussichtlich am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,468 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 13,49 Prozent auf 1,15 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Tetra Tech noch 1,33 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,58 USD je Aktie, gegenüber 0,930 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 4,35 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 5,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.10.18 Tetra Tech Buy Maxim Group
29.04.16 Tetra Tech Mkt Perform FBR Capital
20.04.16 Tetra Tech Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
12.04.16 Tetra Tech Hold Canaccord Adams
05.01.16 Tetra Tech Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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