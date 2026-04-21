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Erste Schätzungen: Texas Roadhouse veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

22.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Roadhouse Inc.
138,80 EUR 0,90 EUR 0,65%
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Texas Roadhouse wird voraussichtlich am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 30 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,81 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Texas Roadhouse 27 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,64 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Texas Roadhouse 1,45 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 30 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,29 USD aus. Im Vorjahr waren 6,10 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 28 Analysten im Durchschnitt 6,54 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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