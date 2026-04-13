Erste Schätzungen: The Federal Bank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The Federal Bank wird voraussichtlich am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,055 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 55,78 Prozent auf 416,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The Federal Bank noch 941,5 Millionen USD umgesetzt.

35 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,180 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 30 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,62 Milliarden USD, gegenüber 3,75 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net