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Erste Schätzungen: The Federal Bank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

14.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
The Federal Bank Ltd
288,20 INR -3,60 INR -1,23%
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The Federal Bank wird voraussichtlich am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,09 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte The Federal Bank 4,44 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 52,52 Prozent auf 38,72 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 81,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,48 INR im Vergleich zu 16,98 INR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 31 Analysten durchschnittlich bei 147,93 Milliarden INR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 317,27 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.net

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