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Erste Schätzungen: The Laclede Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Laclede Group Inc (Holding Co)
79.00 EUR 0.50 EUR 0.64 %
Charts | News | Analysen

The Laclede Group öffnet voraussichtlich am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -1,032 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,740 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 17,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 334,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 274,7 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,01 USD, gegenüber 4,37 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 2,53 Milliarden USD im Vergleich zu 2,48 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.11.17 The Laclede Group Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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