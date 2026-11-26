The Lovesac Company Registered öffnet voraussichtlich am 10.12.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,685 USD. Das entspräche einem Gewinn von 4,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,720 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 144,0 Millionen USD gegenüber 150,2 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,13 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,11 USD, gegenüber 0,280 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 698,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 697,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net