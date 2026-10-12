Erste Schätzungen: The Simply Good Foods stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

12.10.26 06:21 Uhr

The Simply Good Foods stellt voraussichtlich am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,413 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,120 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll The Simply Good Foods in dem im August abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,19 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 327,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 369,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,65 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,02 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 1,35 Milliarden USD, gegenüber 1,45 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.net