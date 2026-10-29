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Erste Schätzungen: THK verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
THK Co Ltd
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THK wird voraussichtlich am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 99,76 JPY aus. Im letzten Jahr hatte THK einen Gewinn von 13,66 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll THK in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,98 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 83,72 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 91,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 467,46 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -618,660 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 320,23 Milliarden JPY, gegenüber 240,44 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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