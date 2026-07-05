Erste Schätzungen: Thule Group AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher

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Thule Group AB veröffentlicht voraussichtlich am 20.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 5,25 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,75 SEK erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Thule Group AB nach den Prognosen von 8 Analysten 3,45 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,40 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,57 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,33 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 10,54 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 10,43 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net