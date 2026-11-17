Tillys A wird voraussichtlich am 02.12.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,090 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,050 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,25 Prozent auf 152,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Tillys A noch 139,6 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,195 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,580 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 601,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 553,6 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net