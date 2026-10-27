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Erste Schätzungen: Timbercreek Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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Aktien
Timbercreek Financial Corp
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Timbercreek Financial äußert sich voraussichtlich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,146 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Timbercreek Financial 0,100 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 25,5 Millionen CAD – ein Minus von 31,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Timbercreek Financial 37,2 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,548 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,420 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 102,1 Millionen CAD, gegenüber 147,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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