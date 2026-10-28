Erste Schätzungen: Titan Mining gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

28.10.26 06:21 Uhr

Titan Mining wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,028 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Titan Mining noch 0,000 CAD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Titan Mining in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 64,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 36,2 Millionen CAD im Vergleich zu 22,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,128 CAD im Vergleich zu 0,000 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 129,8 Millionen CAD, gegenüber 106,7 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net