Erste Schätzungen: TKMS thyssenkrupp Marine Systems zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems lädt voraussichtlich am 07.12.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,535 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,500 EUR je Aktie erzielt worden.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 630,3 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 7,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 584,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,97 EUR, gegenüber 1,65 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2,50 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,17 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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