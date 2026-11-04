Erste Schätzungen: Tokio Marine öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

04.11.26 06:21 Uhr

Tokio Marine lässt sich voraussichtlich am 19.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tokio Marine die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,048 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 13,02 Milliarden USD aus – eine Minderung von 4,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tokio Marine einen Umsatz von 13,70 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,205 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 52,84 Milliarden USD, gegenüber 58,18 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net