Erste Schätzungen: Tokio Marine präsentiert Quartalsergebnisse

04.11.26 06:21 Uhr

Tokio Marine präsentiert in der voraussichtlich am 19.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 7,66 JPY. Im Vorjahresquartal waren 7,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Tokio Marine nach der Prognose von 1 Analyst 2.050,00 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.019,63 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 32,30 JPY, gegenüber 18,62 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 8.330,57 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 8.766,91 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net