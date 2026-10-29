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Erste Schätzungen: Toppan Printing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
Toppan Printing Co. Ltd.
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Toppan Printing äußert sich voraussichtlich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 20,38 JPY gegenüber 35,76 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Toppan Printing nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 465,07 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 466,06 Milliarden JPY umgesetzt worden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 125,76 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 113,53 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1.921,43 Milliarden JPY, gegenüber 1.805,03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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