DAX23.589 -1,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 ±0,0%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.939 +0,8%Euro1,1610 ±-0,0%Öl63,20 -0,2%Gold4.221 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich unter Druck -- US-Börsen schließen in Rot -- NVIDIA macht Milliardendeal mit Synopsys -- Qualitätsmängel bei Airbus A320-Jets -- Bitcoin, BYD, Rheinmetall & Co., Palantir, TKMS im Fokus
Top News
Zeitmietverträge sind nur mit Begründung gültig Zeitmietverträge sind nur mit Begründung gültig
Volkswagen-Aktie in Grün: Blume wird Aufsichtsrat des VfL Wolfsburg Volkswagen-Aktie in Grün: Blume wird Aufsichtsrat des VfL Wolfsburg
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.

Erste Schätzungen: Toro legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

02.12.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Toro Co.
59,24 EUR -0,82 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Toro wird voraussichtlich am 17.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,875 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Toro noch ein Gewinn pro Aktie von 0,870 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,05 Milliarden USD aus – eine Minderung von 2,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Toro einen Umsatz von 1,08 Milliarden USD eingefahren.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,17 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,01 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 4,49 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 4,58 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Toro und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Toro

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Toro

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Toro Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Toro Co.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Toro NeutralDougherty & Company LLC
11.06.2018Toro BuyDougherty & Company LLC
25.08.2017Toro NeutralDougherty & Company LLC
24.02.2017Toro BuyDougherty & Company LLC
13.01.2017Toro BuySeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
11.06.2018Toro BuyDougherty & Company LLC
24.02.2017Toro BuyDougherty & Company LLC
13.01.2017Toro BuySeaport Global Securities
04.11.2016Toro BuyDougherty & Company LLC
18.07.2005Update Toro Co.: BuyJanney Montgomery Scott
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Toro NeutralDougherty & Company LLC
25.08.2017Toro NeutralDougherty & Company LLC
24.05.2016Toro NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Toro Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen