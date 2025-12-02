Erste Schätzungen: Toro legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Toro wird voraussichtlich am 17.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,875 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Toro noch ein Gewinn pro Aktie von 0,870 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,05 Milliarden USD aus – eine Minderung von 2,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Toro einen Umsatz von 1,08 Milliarden USD eingefahren.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,17 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,01 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 4,49 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 4,58 Milliarden USD in den Büchern standen.
Analysen zu Toro Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2019
|Toro Neutral
|Dougherty & Company LLC
|11.06.2018
|Toro Buy
|Dougherty & Company LLC
|25.08.2017
|Toro Neutral
|Dougherty & Company LLC
|24.02.2017
|Toro Buy
|Dougherty & Company LLC
|13.01.2017
|Toro Buy
|Seaport Global Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.06.2018
|Toro Buy
|Dougherty & Company LLC
|24.02.2017
|Toro Buy
|Dougherty & Company LLC
|13.01.2017
|Toro Buy
|Seaport Global Securities
|04.11.2016
|Toro Buy
|Dougherty & Company LLC
|18.07.2005
|Update Toro Co.: Buy
|Janney Montgomery Scott
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2019
|Toro Neutral
|Dougherty & Company LLC
|25.08.2017
|Toro Neutral
|Dougherty & Company LLC
|24.05.2016
|Toro Neutral
|Seaport Global Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
