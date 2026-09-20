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Erste Schätzungen: TOSEI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

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TOSEI CORP
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TOSEI präsentiert in der voraussichtlich am 05.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 20,56 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte TOSEI 18,75 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 18,36 Milliarden JPY gegenüber 17,90 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 169,24 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 152,18 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 120,56 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 94,69 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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