DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin57.126 +0,7%Euro1,1815 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 freenet A0Z2ZZ Netflix 552484 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Infineon 623100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
Nachhaltig investieren: Das steckt hinter Öko-Gold Nachhaltig investieren: Das steckt hinter Öko-Gold
Neuerungen & Gesetze - Das ändert sich im März Neuerungen & Gesetze - Das ändert sich im März
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: Townsquare Media A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

01.03.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Townsquare Media Inc (A)
6,25 EUR 0,50 EUR 8,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Townsquare Media A lässt sich voraussichtlich am 16.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Townsquare Media A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,110 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 106,4 Millionen USD – ein Minus von 9,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Townsquare Media A 117,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,080 USD, gegenüber -0,810 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 427,2 Millionen USD im Vergleich zu 451,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Townsquare Media A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Townsquare Media A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Townsquare Media A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Townsquare Media Inc (A)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Townsquare Media Inc (A)

DatumRatingAnalyst
13.03.2018Townsquare Media A OutperformBarrington Research
13.11.2017Townsquare Media A UnderperformRBC Capital Markets
03.01.2017Townsquare Media A Mkt PerformBarrington Research
DatumRatingAnalyst
13.03.2018Townsquare Media A OutperformBarrington Research
DatumRatingAnalyst
03.01.2017Townsquare Media A Mkt PerformBarrington Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2017Townsquare Media A UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Townsquare Media Inc (A) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen