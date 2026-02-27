Erste Schätzungen: Townsquare Media A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Townsquare Media A lässt sich voraussichtlich am 16.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Townsquare Media A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,110 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 106,4 Millionen USD – ein Minus von 9,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Townsquare Media A 117,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,080 USD, gegenüber -0,810 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 427,2 Millionen USD im Vergleich zu 451,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net