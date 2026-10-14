Erste Schätzungen: TPG A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

14.10.26 06:21 Uhr

TPG A wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,637 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

TPG A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 626,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 48,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,79 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,63 Milliarden USD, gegenüber 4,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net