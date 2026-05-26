Erste Schätzungen: Transat AT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Transat AT wird voraussichtlich am 11.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Transat AT im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,476 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,580 CAD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,07 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 3,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,823 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,06 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,56 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,40 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Transat A.T.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Transat A.T.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent