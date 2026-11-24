Transcontinental A gibt voraussichtlich am 09.12.2026 die Zahlen für das am 31.10.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,450 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,76 Prozent verringert. Damals waren 0,510 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 56,05 Prozent auf 321,9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Transcontinental A noch 732,4 Millionen CAD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,04 CAD, gegenüber 2,04 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,16 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,74 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net