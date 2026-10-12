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Erste Schätzungen: TransUnion gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
TransUnion
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Charts | News | Analysen

TransUnion wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,21 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,31 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 12,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TransUnion einen Umsatz von 1,17 Milliarden USD eingefahren.

Der Ausblick von 21 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,84 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,32 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 5,17 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,58 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
25.07.18 TransUnion Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.02.18 TransUnion Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
30.10.17 TransUnion Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.17 TransUnion Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.10.16 TransUnion Buy Deutsche Bank AG

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