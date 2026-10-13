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Quartalszahlen im Blick

Erste Schätzungen: TRATON informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: TRATON informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von TRATON.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
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Charts | News | Analysen

TRATON gibt voraussichtlich am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,25 EUR je Aktie gegenüber 0,650 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,51 Prozent auf 11,72 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON noch 10,42 Milliarden EUR umgesetzt.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,97 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,09 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 46,83 Milliarden EUR, gegenüber 44,05 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TRATON GROUP

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Datum Rating Analyst
02.10.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
28.09.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 TRATON Neutral UBS AG

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