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Erste Schätzungen: Trifork informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trifork Holding AG
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Trifork präsentiert voraussichtlich am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen, dass Trifork für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,213 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 55,5 Millionen EUR betragen, verglichen mit 368,0 Millionen DKK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,741 EUR, gegenüber 3,96 DKK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 235,5 Millionen EUR im Vergleich zu 1,65 Milliarden DKK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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