Erste Schätzungen: Trulieve Cannabis präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Trulieve Cannabis öffnet voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Trulieve Cannabis im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,093 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,140 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Trulieve Cannabis in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23,02 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 221,9 Millionen USD im Vergleich zu 288,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,822 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,610 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,18 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.net
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