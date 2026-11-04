Erste Schätzungen: Tsakos Energy Navigation öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

04.11.26 06:21 Uhr

Tsakos Energy Navigation wird voraussichtlich am 19.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,58 USD gegenüber 1,05 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 225,3 Millionen USD – ein Plus von 21,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tsakos Energy Navigation 186,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,33 USD im Vergleich zu 4,45 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 974,1 Millionen USD, gegenüber 798,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net