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Erste Schätzungen: Tulikivi O A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tulikivi OyShs -A-
0.49 EUR 0.00 EUR -0.61 %
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Tulikivi O A lädt voraussichtlich am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,002 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tulikivi O A 0,000 EUR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 7,1 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 1,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tulikivi O A einen Umsatz von 7,0 Millionen EUR eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,014 EUR, gegenüber -0,020 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 29,0 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 29,5 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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