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Expertenmeinungen

Erste Schätzungen: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Erste Schätzungen: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

UBS präsentiert demnächst die Bilanzzahlen zum jüngst beendeten Jahresviertel. Das sehen Analysten voraus.

Werte in diesem Artikel
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UBS
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UBS wird voraussichtlich am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,917 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,630 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 13,07 Milliarden USD betragen, verglichen mit 15,98 Milliarden CHF im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,63 USD im Vergleich zu 2,04 CHF im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 53,37 Milliarden USD, gegenüber 65,56 Milliarden CHF ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com

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07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets

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