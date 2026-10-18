DAX 25.623 +0,9%ESt50 6.204 +0,6%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,68 -2,9%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 72.817 +0,6%Euro 1,1239 ±0,0%Öl 109,9 +3,7%Gold 4.165
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: UMH Properties legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
UMH Properties IncShs
13.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

UMH Properties wird sich voraussichtlich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,040 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte UMH Properties ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll UMH Properties in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,01 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 62,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 66,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,165 USD im Vergleich zu 0,070 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 246,2 Millionen USD, gegenüber 261,8 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle UMH Properties Aktie News

Werbung

UMH Properties Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UMH Properties nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.07.19 UMH Properties Buy Compass Point
06.06.19 UMH Properties Buy Maxim Group
23.01.18 UMH Properties Buy B. Riley FBR, Inc.
11.07.17 UMH Properties Outperform FBR & Co.
11.03.16 UMH Properties Buy Wunderlich

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.