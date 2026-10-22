Erste Schätzungen: Under Armour veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Under Armour öffnet die Bücher. Das prognostizieren die Experten.
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Under Armour wird voraussichtlich am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,007 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Under Armour soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,23 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 21 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 8,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,107 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,160 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 4,73 Milliarden USD, gegenüber 4,99 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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