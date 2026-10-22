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Experten vor Bilanz

Erste Schätzungen: Under Armour veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Erste Schätzungen: Under Armour veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Under Armour öffnet die Bücher. Das prognostizieren die Experten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4.28 EUR -0.06 EUR -1.38 %
Charts | News | Analysen

Under Armour wird voraussichtlich am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,007 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Under Armour soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,23 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 21 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 8,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,107 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,160 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 4,73 Milliarden USD, gegenüber 4,99 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

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Datum Rating Analyst
10.08.26 Under Armour Buy UBS AG
07.08.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 Under Armour Buy UBS AG
07.02.26 Under Armour Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.

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