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Erste Schätzungen: Unicaja Banco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unicaja Banco S.A.
3.19 EUR -0.03 EUR -1.06 %
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Unicaja Banco stellt voraussichtlich am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,064 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,060 EUR je Aktie vermeldet.

Unicaja Banco soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 534,0 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 27,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 731,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,262 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,240 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 2,16 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 2,97 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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