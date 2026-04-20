Erste Schätzungen: UniCredit legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Diese Kennzahlen sehen Analysten für die UniCredit-Bilanz voraus.
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UniCredit stellt voraussichtlich am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,89 EUR aus. Im letzten Jahr hatte UniCredit einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll UniCredit in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,99 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 6,49 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 6,55 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,22 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,97 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 25,89 Milliarden EUR, gegenüber 41,60 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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