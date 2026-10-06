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Ausblick

Erste Schätzungen: UniCredit stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Erste Schätzungen: UniCredit stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mit Spannung warten die Anleger auf die Bilanz von UniCredit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UniCredit S.p.A.
81.27 EUR 2.13 EUR 2.69 %
Charts | News | Analysen

UniCredit präsentiert voraussichtlich am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,90 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,09 Prozent auf 6,49 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,17 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,38 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,97 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 26,45 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 41,60 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
02.10.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
16.09.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets

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