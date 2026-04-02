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Erste Schätzungen: United Airlines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

06.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
United Airlines Holdings Inc Registered Shs
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United Airlines präsentiert voraussichtlich am 21.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,12 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte United Airlines 1,16 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll United Airlines in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 14,34 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 13,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 24 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,20 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt von insgesamt 65,33 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 59,07 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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Nachrichten zu United Airlines Holdings Inc Registered Shs

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Analysen zu United Airlines Holdings Inc Registered Shs

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24.07.2019United Airlines In-lineImperial Capital
18.04.2019United Continental UnderperformImperial Capital
17.04.2019United Continental Market PerformCowen and Company, LLC
17.01.2019United Continental Market PerformCowen and Company, LLC
17.01.2019United Continental UnderperformImperial Capital
DatumRatingAnalyst
11.12.2018United Continental OutperformImperial Capital
17.10.2018United Continental BuyDeutsche Bank AG
10.01.2018United Continental BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.12.2017United Continental BuyStandpoint Research
20.10.2017United Continental BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
24.07.2019United Airlines In-lineImperial Capital
17.04.2019United Continental Market PerformCowen and Company, LLC
17.01.2019United Continental Market PerformCowen and Company, LLC
04.12.2018United Continental In-lineImperial Capital
18.10.2018United Continental In-lineImperial Capital
DatumRatingAnalyst
18.04.2019United Continental UnderperformImperial Capital
17.01.2019United Continental UnderperformImperial Capital
09.01.2019United Continental UnderperformImperial Capital
11.02.2009Continental Airlines underweightBarclays Capital
17.07.2008Continental Airlines underweightLehman Brothers Inc.

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