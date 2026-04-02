Erste Schätzungen: United Community Banks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

United Community Banks veröffentlicht voraussichtlich am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,699 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,580 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll United Community Banks in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,17 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 273,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 370,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,98 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,62 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,14 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net