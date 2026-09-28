DAX 25.409 +0,6%ESt50 6.303 +0,5%MSCI World 4.958 +0,6%Top 10 Crypto 11,23 -0,6%Nas 27.069 +0,5%Bitcoin 73.277 -1,3%Euro 1,1389 +0,0%Öl 106,9 +2,5%Gold 4.197 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: UnitedHealth stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
332.40 EUR 7.40 EUR 2.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

UnitedHealth äußert sich voraussichtlich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 25 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,12 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 111,31 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,16 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 19,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 13,23 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 24 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 446,01 Milliarden USD, gegenüber 447,57 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle UnitedHealth Aktie News

Werbung

UnitedHealth Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UnitedHealth nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.04.22 UnitedHealth Outperform RBC Capital Markets
15.10.20 UnitedHealth Outperform Credit Suisse Group
14.10.20 UnitedHealth Outperform RBC Capital Markets
29.08.19 UnitedHealth Outperform Credit Suisse Group
17.07.18 UnitedHealth buy Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.