Erste Schätzungen: Universal Forest Products legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Universal Forest Products wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 2,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,60 Milliarden USD gegenüber 1,56 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,49 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,00 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 6,31 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,32 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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