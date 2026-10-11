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Erste Schätzungen: Universal Health Services stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Universal Health Services Inc.
155.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Universal Health Services wird voraussichtlich am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,22 USD. Im Vorjahresquartal waren 5,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,83 Prozent auf 4,71 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Universal Health Services noch 4,50 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 22,59 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 23,10 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,60 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 17,36 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.01.19 Universal Health Services Buy Deutsche Bank AG
20.10.17 Universal Health Services Outperform BMO Capital Markets
27.04.17 Universal Health Services Outperform RBC Capital Markets
05.04.17 Universal Health Services Buy Deutsche Bank AG
27.03.17 Universal Health Services Buy Mizuho

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