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Erste Schätzungen: Upbound Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
Upbound Group Inc Registered Shs
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Upbound Group lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,907 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Upbound Group ein EPS von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,16 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Upbound Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,12 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,25 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,73 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,70 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
12.06.18 Rent-a-Center Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.12.16 Rent-a-Center Hold Loop Capital
24.05.16 Rent-a-Center Buy Topeka Capital Markets
23.01.15 Rent-a-Center Buy Canaccord Adams
17.12.14 Rent-a-Center Buy BB&T Capital Markets

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