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Erste Schätzungen: Upstart öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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Upstart Holdings Inc Registered Shs
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Upstart wird voraussichtlich am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Upstart im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,207 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,230 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Upstart nach den Prognosen von 12 Analysten 365,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 277,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,646 USD je Aktie, gegenüber 0,450 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 1,42 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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