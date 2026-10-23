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Erste Schätzungen: UTZ Brands A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
UTZ Brands Inc Registered Shs -A-
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UTZ Brands A wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,226 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 384,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte UTZ Brands A einen Umsatz von 377,8 Millionen USD eingefahren.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,775 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,49 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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