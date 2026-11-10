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Erste Schätzungen: Vaccibody AS Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vaccibody AS Registered Shs
0.24 EUR 0.00 EUR 1.04 %
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Vaccibody AS Registered wird voraussichtlich am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,020 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,100 NOK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz liegt die Prognose von 1 Analyst bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen NOK.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,080 USD aus. Im Vorjahr waren -0,420 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 0,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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