Vail Resorts wird voraussichtlich am 09.12.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Vail Resorts für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,537 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Vail Resorts in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 275,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 271,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,60 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,12 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,04 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,84 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net