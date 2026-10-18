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Erste Schätzungen: Valaris gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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Aktien
Valaris Ltd Registered Shs
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Valaris wird voraussichtlich am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 569,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 4,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Valaris einen Umsatz von 595,7 Millionen USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie, gegenüber 13,86 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,17 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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